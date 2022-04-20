Emet'te "Mera Islah ve Amenajman" projesi - Son Dakika
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Emet'te "Mera Islah ve Amenajman" projesi

20.04.2022 15:19
Emet'te "Mera Islah ve Amenajman" projesi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ılgın çalılarından temizlenen alana "Mera Islah ve Amenajman" projesi çerçevesinde yonca, çayır üçgülü ve İngiliz çimi karışımı ekim yapıldığı bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ılgın çalılarından temizlenen alana "Mera Islah ve Amenajman" projesi çerçevesinde yonca, çayır üçgülü ve İngiliz çimi karışımı ekim yapıldığı bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ilçeye Kayı Köyünde bulunan merada ılgın çalılarından temizlenen alana Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden temin edilen Yonca, Çayır Üçgülü ve İngiliz Çimi karışımı ekimi gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Emet'te Mera Islah ve Amenajman projesi
Emet'te Mera Islah ve Amenajman projesi
Emet'te Mera Islah ve Amenajman projesi

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Hisarcık, Tarım, Ekim, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emet'te 'Mera Islah ve Amenajman' projesi - Son Dakika


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