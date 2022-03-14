Emet'te sanayi esnafının sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı - Son Dakika
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Emet'te sanayi esnafının sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı

14.03.2022 10:07
Emet'te sanayi esnafının sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde sanayi esnafı Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Sanayi Meslek Komitesinin düzenlediği organizasyonla bir araya gelerek sanayinin sorunları ve çözüm yolları için istişarelerde bulundular.

Kütahya'nın Emet ilçesinde sanayi esnafı Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Sanayi Meslek Komitesinin düzenlediği organizasyonla bir araya gelerek sanayinin sorunları ve çözüm yolları için istişarelerde bulundular.

Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Seval'inde katıldığı toplantıda, sanayi esnafı başta çevre yolu çalışmaları sonrası sanayiye giriş noktasının bulunmaması konusu olmak üzere, sanayi güvenlik kamera sistemi, sanayinin gelişimi, usta ve çırak sorunları gibi geniş bir yelpazede sorunlarını tartıştılar. Özellikle çevre yolunun faaliyete girmesinin ardından, sanayiye giriş noktasının bulunmamasının ilçe adına büyük bir eksiklik olduğunun ve tüm sanayici esnafın durumdan yaşadığı mağduriyeti aktardıkları toplantıda yetkililerden acil çözüm beklediklerini ifade ettiler. Sanayi esnafları hep birlikte kalkınma adına sanayinin usta ve çırak eksikliği, malzeme temini, yeni işyeri açacak sanayi ustalarına destek gibi konularda görüşlerini belirttiler.

Oluşturulan Meslek Komiteleri ile ilçede hizmet veren esnafların kendi iş kollarında yaşadıkları sorunların sağlıklı tespiti ve daha kısa sürede çözüme kavuşturulması adına çalışmalar yapılacağını belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Seval, "Emet Esnaf Odası Başkanı olarak aynı zamanda sanayi esnafı olmamız nedeniyle sanayimizin ve sanayici esnafımızın sorunları yakinen biliyoruz. Bu konuda yerel idarecilerimizle ön görüşmelerimizi de yaptık. Önümüzdeki günlerde de sorunların çözümü için bir araya geleceğiz. Esnaf Odası olarak her meslek grubumuzdan oluşturulan komitelerde yetkili yönetim kurulu arkadaşlarımız var. Amacımız esnaflarımızın mesleki sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi içindir. Bu toplantılarda esnaflarımızın talepleri tek tek not alınmakta olup, gerekli çalışmalar ve belirli zamanlarda istişare toplantıları da devam edecektir. Bizler birlik ve beraberliğimizi devam ettirdiğimizi müddetçe aşamayacağımız problemimiz yoktur "dedi. - KÜTAHYA

Emet'te sanayi esnafının sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı
Emet'te sanayi esnafının sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı
Emet'te sanayi esnafının sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı

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Esnaf ve Sanatkarlar, Kütahya, Emet, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emet'te sanayi esnafının sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı - Son Dakika


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