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Emlak vergi değerleri yeni yılda yüzde 18,10 artacak - Son Dakika

Emlak vergi değerleri yeni yılda yüzde 18,10 artacak

21.12.2021 08:41

Emlak vergi değerleri, 2022 yılında, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanacak.

Emlak vergi değerleri, 2022 yılında, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, gelecek yıla ilişkin emlak vergi değerleri belli oldu.

Buna göre, 2022 yılına ait söz konusu değerler, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranının (yüzde 36,20) yarısı olan yüzde 18,10 kadar artırıldı. Böylece, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak.

Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları da yeni yıl için yeniden değerleme oranının yarısı kadar yükseldi.

Bu kapsamda, vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanların (bu tutar dahil) 6 milyon 173 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak tespit edildi.

Söz konusu taşınmazlardan değeri 12 milyon 347 bin liraya kadar olanların (bu tutar dahil) 9 milyon 260 bin lirası için 9 bin 261 lira, fazlası için binde 6'lık oran belirlendi.

Değeri 12 milyon 347 bin liradan fazla olanlarda sınır, bu tutar için 27 bin 783 lira, fazlası için ise binde 10 olarak hesaplandı.

Emlak vergi değerleri yeni yılda yüzde 18,10 artacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gazete, Emlak, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emlak vergi değerleri yeni yılda yüzde 18,10 artacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Emlak vergi değerleri yeni yılda yüzde 18,10 artacak - Son Dakika
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