Emlakçı Özcan: Öğrenciler kira artışında en masum kesim

Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala öğrencilerin kiralık ev arayışları hız kazanırken, kira fiyatları da öğrencilerin en önemli gündemlerinden biri oldu. Emlakçı Osman Özcan, öğrencilerin kira piyasasındaki etkisini ve ev ararken dikkat etmeleri gereken noktaları değerlendirdi.

Türkiye'de yüksek seyreden kira fiyatları gündemdeki yerini korurken, yeni eğitim dönemi öncesinde öğrencilerin barınma telaşı da başladı. Özellikle üniversitelere yakın bölgelerde ev arayan öğrenciler, yüksek kira fiyatlarıyla karşı karşıya kalıyor. Emlakçı Osman Özcan, öğrencilerin kira artışlarında sanıldığı kadar etkili olmadığını belirterek, ev arama sürecinde ulaşım imkanlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"Şehri tanısalar, ulaşım ağını öğrenseler"

Üniversite öğrencilerinin ev ararken öncelikle okullarına en yakın bölgelerde yoğunlaştığını belirten Özcan, kentteki ulaşım imkanlarının da araştırılması gerektiğini söyledi. Özcan, "Öğrenciler ilk heyecanla okullarının kazanmış oldukları yerlerin en yakınlarına, en yakın mahallelerine ikamet etmek için oralarda araştırma yapıyorlar. Fakat bence şehri tanısalar, şehrin ulaşım ağını öğrenseler, tramvaydır, otobüs hattıdır vesaire, daha yakın ulaşabilecekleri, okuldan uzak ama ulaşımları açısından kolay olan yerlere yerleşirlerse bence kiraların yüksekliğinden az etkilenmiş olurlar" dedi.

"Bu konuda bence en masum öğrenciler"

Kira fiyatlarındaki artışta öğrencilerin sanıldığı kadar etkili olmadığını dile getiren Özcan, farklı meslek grupları ve gelişmelerin de kira piyasasında doğrudan etkili olduğunu ifade etti. Özcan, "Ülkemizdeki belli şehirlerde öğrencilerin kiraların artışıyla alakalı çok etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü başka meslek gruplarının, başka gelişmelerin de kiraların artış konusunda direkt etkisi var. Bu konuda bence en masum öğrenciler. Öğrencilerin kiraların artışıyla alakalı, istisna yerler haricinde çok etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Zaten ülkemizde kiralar yeterince yüksek. Bunun sebepleri var ama bu konuda bence en masum öğrenciler" diye konuştu.

"2027 yılının sonuna doğru biraz ev fiyatlarında da yükselme olabilir"

Gayrimenkul piyasasının 2026 yılında beklenen hareketliliği yakalayamadığını belirten Özcan, 2027 yılında da benzer bir seyrin devam edeceğini düşündüğünü, yılın sonlarına doğru ise konut fiyatlarında yükseliş yaşanabileceğini söyledi. Özcan ayrıca gayrimenkul yatırımında konut dışında arsa, tarla, dükkan ve iş yeri gibi alternatiflerin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Özcan, "2026 yılında beklediğimiz yükseklikte bir ivme kaydetmedi. 2027 yılında da bunun aynı seyirde devam edeceği düşüncesine sahibim. Fakat 2027 yılının sonuna doğru biraz ev fiyatlarında da yükselme olabilir. Emlak yatırımına biz her zaman tavsiye etmişizdir" dedi.