Emlakjet Gayrimenkul Raporu: Satışlar Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emlakjet Gayrimenkul Raporu: Satışlar Artıyor

17.07.2025 14:52
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Haziran 2025 raporuna göre, konut satışları yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 oldu. Yatırımcılar gayrimenkulü tercih ediyor.

Emlakjet, kullanıcı davranışları, güncel piyasa dinamikleri ve anket sonuçlarına dayanan haziran 2025 gayrimenkul raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, Türkiye'deki yatırım eğilimleri ve gayrimenkul tercihlerinin hangi parametrelere göre şekillendiği analiz ediliyor.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 17 bin 656 ile İstanbul, 9 bin 428 ile Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 38 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak bin 565 oldu. Haziranda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 603 ile Antalya, 521 ile İstanbul ve 128 ile Mersin oldu.

Emlakjet'in temmuzda gerçekleştirdiği ve 40 binden fazla kullanıcının katıldığı anket çalışması, bireysel yatırımcıların son bir yıldaki yatırım kararlarına dair önemli ipuçları da sunuyor. Ankette katılımcıların yüzde 26'sı son bir yıl içinde yatırım yapmayı düşündüğünü belirtti. Bu oran, yatırım konusunda temkinli davranan geniş bir kesimin bulunduğunu ve bireylerin planlarını dikkatli biçimde şekillendirdiğini gösteriyor.

Gayrimenkul yatırımları uzun vadeli güvence ve somut değer artışı beklentisiyle öne çıkıyor

Yatırım yapmayı düşünen katılımcıların yüzde 48'i gayrimenkul yatırımını daha cazip bulduğunu belirtirken, yüzde 35'i altın, döviz ve kripto gibi alternatif yatırım araçlarını, yüzde 17'si ise mevduat faizini tercih ediyor. Bu dağılım, gayrimenkulün özellikle uzun vadeli güvence ve somut değer artışı beklentisiyle öne çıktığını, aynı zamanda alternatif yatırım araçlarının da dikkati çeken bir seçenek olarak değerlendirildiğini ortaya koyuyor.

Ankette kullanıcıların tercih ettiği gayrimenkul tipi dağılımı, Türkiye'deki konut talebinin nasıl bir profilde yoğunlaştığını da ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 35'i 3+1 daireleri, yüzde 31'i 2+1 daireleri tercih ederken, yüzde 12'si 1+1 ve yüzde 6'sı 1+0 seçeneklere ilgi gösteriyor. Villa, yazlık gibi alternatif konut tiplerini tercih eden kullanıcı oranı ise yüzde 16 olarak ölçüldü. Bu sonuçlar, yatırımcıların büyük çoğunluğunun hem yaşam alanı hem de kira geliri potansiyeli yüksek olan çok odalı daireleri daha avantajlı bulduğunu gösteriyor.

Yatırımcıların gayrimenkul tercihlerinde öncelik verdiği kriterler incelendiğinde, en yüksek oranın kira getirisine verildiği görülüyor. Katılımcıların yüzde 27'si için kira geliri, yatırım kararında belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu sonucu, yüzde 24 ile uzun vadeli güvence arayışı takip ediyor. Yatırımcılar, gayrimenkulü sadece kısa vadeli kazanç değil, aynı zamanda uzun vadeli bir finansal güvence olarak da değerlendiriyor.

Katılımcı yüzde 22'si ise mülkün gelecekte değer kazanma potansiyelini önemli buluyor. Bu da katılımcıların yatırım kararlarında yalnızca bugünü değil, gelecekteki kazancı da dikkate aldıklarını gösteriyor. Lokasyon tercihi ise yüzde 21'lik oranla öne çıkarken bu da konumun hala güçlü bir yatırım belirleyicisi olduğunu ortaya koyuyor. Son sırada yer alan vergi ve yasal avantajlar ise yüzde 6 oranında tercih edilerek diğer kriterlere göre daha az etkili oluyor.

Bu dağılım, yatırımcıların kısa vadeli nakit akışını sağlayan kira gelirine yüksek önem verdiğini, aynı zamanda uzun vadeli istikrar, bölgesel değer artışı ve güven duygusunun da kararlarda büyük rol oynadığını ortaya koyuyor.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlakjet Gayrimenkul Raporu: Satışlar Artıyor - Son Dakika

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