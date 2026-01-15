Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu\'nda Emrah Eroğlu 4. kez güven tazeledi

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Emrah Eroğlu, dördüncü kez başkanlığa seçildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan seçimde mevcut başkan Emrah Eroğlu, delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak dördüncü kez başkanlığa seçildi. Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'nda yapılan genel kurulda iki aday yarıştı. Toplam bin 341 oyun kullanıldığı seçimlerde Emrah Eroğlu, 797 oy alarak yeniden başkanlık görevine seçilirken, diğer aday Şevki Küçüközkan ise seçimden mağlup ayrıldı.

Dördüncü kez güven tazeleyen Başkan Emrah Eroğlu'nun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Yusuf Cerit, Mehmet Karaoğlan, Özgür Pamuk, Ünal Muslu, Mesut Yemişci, Mustafa Hörlek, Esin Erim ve Ahmet Onuş."

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Eroğlu, kendisine destek veren ve vermeyen tüm delegelere teşekkür ederek, Sarıgöl esnafı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Genel kurula Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri ile TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen de katıldı. - MANİSA