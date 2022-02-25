"En çok oynanan 10 mobil oyunun 6'sı Türk yapımı" - Son Dakika
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"En çok oynanan 10 mobil oyunun 6'sı Türk yapımı"

25.02.2022 12:15
"En çok oynanan 10 mobil oyunun 6'sı Türk yapımı"

Girişimci İş Adamları Vakfı Gebze Şube Başkanı Yavuz Kuş, Türk girişimcilerin mobil oyun sektöründe elde ettiği başarıya dikkati çekerek, "En çok oynanan 10 mobil oyunun 6'sı Türk yapımı" dedi.

Girişimci İş Adamları Vakfı Gebze Şube Başkanı Yavuz Kuş, Türk girişimcilerin mobil oyun sektöründe elde ettiği başarıya dikkati çekerek, "En çok oynanan 10 mobil oyunun 6'sı Türk yapımı" dedi.

Yalova Üniversitesi Girişimcilik ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜGİM) tarafından düzenlenen "Girişimcilik Ekosistemi ve Kitle Fonlama Platformu" konferansı 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Kuş, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

"Bilişimin Merkezi Gebze"

Kuş, Türkiye'de siyasetin merkezinin Ankara, ekonominin İstanbul, bilişimin ise Gebze olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda girişimci genç sayısının Türkiye'deki azlığını eleştiren Kuş, "Bana göre akademisyenler öğrencileri şirket kurmaya yönlendirmelidir. Bizim sosyolojik kültürümüz bizi memur olmaya sevk etti, ancak gelişen dünyada girişimciliğe yönelmek de elzemdir" ifadelerini kullandı. App Store'da en çok oynanan 10 mobil oyundan 6'sının Türk yapımı olduğunu vurgulayan Kuş, imkan olduğu takdirde genç girişimcilerin çok iyi işler başarabileceğini kaydetti.

YÜGİM Müdürü Prof. Dr. Hacı Yunus Taş ise girişimciliği sevdirmek adına konferanslar yaptıklarını, düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti. - YALOVA

En çok oynanan 10 mobil oyunun 6'sı Türk yapımı
En çok oynanan 10 mobil oyunun 6'sı Türk yapımı
En çok oynanan 10 mobil oyunun 6'sı Türk yapımı

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oyunlar, Yalova, Gebze, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'En çok oynanan 10 mobil oyunun 6'sı Türk yapımı' - Son Dakika


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