En Düşük Emekli Aylığı İçin Tarih Belirlendi - Son Dakika
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En Düşük Emekli Aylığı İçin Tarih Belirlendi

01.07.2026 12:23
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Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığı düzenlemesinin 3 Temmuz'daki enflasyon verisiyle netleşeceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından netleşeceğini belirterek, gerekli açıklamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. En düşük emekli ücretine ilişkin bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Işıkhan, "3 temmuzda enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclis'inde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En Düşük Emekli Aylığı İçin Tarih Belirlendi - Son Dakika

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