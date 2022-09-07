En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı

07.09.2022 21:01

En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladıKARABÜK Karabük Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu.

Karabük Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu. İşçiler zam sevincini göbek atarak kutladı.

Karabük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı. Sözleşme görüşmeleri sürerken işçiler belediye dışarısında kendilerine verilecek güzel haberi bekledi. TİS'in imzalanmasının ardından işçilerin yanına giden Belediye Başkanı Rafet Vergili tezahüratla karşılandı. Burada konuşma yapan Başkan Vergili, bu zamana kadar işçilerin rahat geçinmeleri için hesap yaptıklarını ifade ederek, maaşlarını bir gün dahi geciktirmediklerini hatırlattı. Vergili, belediyede yevmiyeler hariç bir işçinin en az alacağı ücretin 8 bin TL olacağını aktararak her 6 Mayıs'ta ek olarak 250 TL verileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından büyük sevinç yaşayan işçiler davul ve zurna eşliğinde göbek atarak imzalanan Toplu İş Sözleşmesini kutladılar.

Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Tarık Düzyer, Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin elinden geleni yaptığını ve belediye bütçesini aşarak emekçinin hakkını verdiğini kaydederek teşekkür etti.

(Rıdvan Bostancı - İHA)

YORUMLAR
500
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
Kaynak: İHA

Belediye İş Sendikası, Karabük, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:33 Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza attı
20:10 Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
19:01 Rüzgarın etkisiyle havada uçuşan paralar sahibine teslim edildi
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 21:04:34. #1.13#
SON DAKİKA: En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement