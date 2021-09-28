En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve yüzde 0,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,059274 -0,69 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,056118 -0,45 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009767 -0,44 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,115857 -0,44 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,112257 -0,42 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018391 -0,40 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,105965 -0,39 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,158863 -0,38 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,060438 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,159018 -0,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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