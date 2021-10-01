En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,96 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,23 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,07 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 4 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009566 -0,96 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,089955 -0,23 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108913 -0,07 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105545 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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