BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,072699
|-0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,038193
|-0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,064870
|-0,57
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,011388
|-0,52
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,156711
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,094386
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,037191
|-0,49
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,115652
|-0,28
|Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF
|0,096110
|-0,26
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF
|0,032909
|-0,22
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,024629
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040639
|-0,72
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028144
|-0,70
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,053646
|-0,32
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022439
|-0,25
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,034758
|-0,24
Kaynak: AA
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