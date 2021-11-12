Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,87 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,077529 -0,87 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018706 -0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019604 -0,57 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,021274 -0,56 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020772 -0,56 VEM Standart EYF 0,073892 -0,55 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019906 -0,54 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,019191 -0,53 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,020510 -0,53 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,021563 -0,51 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi

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