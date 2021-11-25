BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,022686 4,30 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,222737 4,21 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,066593 4,18 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,195100 4,13 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,119281 4,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,012900 3,76 Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,091488 3,47 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,027541 2,68 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012306 2,64 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011962 2,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,085833 3,65 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,013557 3,52 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,043217 2,17 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,087819 2,03 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,014049 1,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,054832 3,13 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,115167 3,11 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,312699 2,93 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,119679 2,90 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,188428 2,89 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,046438 3,28 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,025690 1,66 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,087315 1,64 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,032137 1,63 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,046408 1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,080745 2,37 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,076472 2,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,047432 2,29 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,084281 2,29 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,079023 2,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027129 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032960 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,077874 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,075177 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,081507 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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