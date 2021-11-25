En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYFF", yüzde 0,47 ile "NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,43 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015302 -0,60 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,078245 -0,47 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,075992 -0,43 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,037159 -0,43 Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF 0,027980 -0,42 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,068780 -0,37 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,025666 -0,31 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011769 -0,30 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,081803 -0,25 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,032964 -0,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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