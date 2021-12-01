BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,042938 -0,33 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,047340 -0,28 Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF 0,130661 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,086652 -0,14 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,199522 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,040980 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,033223 -0,20 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,036874 -0,10 Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,029166 -0,09 NN Hay. Em. Karma EYF 0,167627 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,060774 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023674 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,021416 -0,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,026922 -0,17 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021777 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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