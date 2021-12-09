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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

09.12.2021 14:21
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014560-0,68
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,057951-0,11
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,044101-0,10
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,020606-0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,127001-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,014867-0,42
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,049546-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,027493-0,28
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,086834-0,16
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,090659-0,06
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,076554-0,03
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,080166-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Altın, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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