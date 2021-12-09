BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014560
|-0,68
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,057951
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,044101
|-0,10
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,020606
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,127001
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,014867
|-0,42
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,049546
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,027493
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,086834
|-0,16
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,090659
|-0,06
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,076554
|-0,03
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,080166
|-0,03
Kaynak: AA
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