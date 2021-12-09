BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014560 -0,68 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,057951 -0,11 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,044101 -0,10 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,020606 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,127001 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,014867 -0,42 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,049546 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,027493 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,086834 -0,16 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,090659 -0,06 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,076554 -0,03 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,080166 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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