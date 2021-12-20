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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

20.12.2021 16:03
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,028127-1,17Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,036760-0,72Türkiye Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,028127-1,17
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,036760-0,72
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021265-0,04
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,073549-0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,078408-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,153109-8,50
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,101741-8,37
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,049645-8,28
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,084285-8,20
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,063606-7,89
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,024539-6,52
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,042897-6,07
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,124337-5,98
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,037095-5,21
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,070419-5,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,067927-7,09
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,036082-6,68
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,052166-6,67
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,098368-6,61
Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF0,048909-3,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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