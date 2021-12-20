BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF
|0,028127
|-1,17
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036760
|-0,72
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021265
|-0,04
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,073549
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,078408
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,153109
|-8,50
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,101741
|-8,37
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,049645
|-8,28
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,084285
|-8,20
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063606
|-7,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,024539
|-6,52
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,042897
|-6,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,124337
|-5,98
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,037095
|-5,21
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,070419
|-5,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067927
|-7,09
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036082
|-6,68
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,052166
|-6,67
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,098368
|-6,61
|Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF
|0,048909
|-3,64
Kaynak: AA
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