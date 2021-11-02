En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,19 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,14 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,68 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048441
|-1,19
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043139
|-1,14
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,947960
|-0,68
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,056193
|-0,60
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,125096
|-0,34
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,230814
|-0,28
|KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
|0,976801
|-0,28
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,196409
|-0,22
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|4,221445
|-0,20
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,472486
|-0,19
Kaynak: AA
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