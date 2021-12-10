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Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

10.12.2021 15:43
Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,083561-0,08
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,617493-0,05
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555702-0,03
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230286-0,02
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF62,683569-1,70
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF78,934633-0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027317-1,65
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,296295-1,13
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,502442-0,98
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,519782-0,84
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,078909-0,73
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,165951-1,62
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu297,493128-0,79
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,170449-0,31
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,235242-0,22
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1204640,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,267602-2,50
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,242456-1,29
Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon1,219610-1,24
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,434368-0,98
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,036215-0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,023864-0,02
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,135533-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Petrol, Finans, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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