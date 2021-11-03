Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,049801
|0,48
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,278255
|0,32
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,082836
|0,28
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|11,176126
|0,27
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,113124
|0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,056612
|0,29
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|5,739757
|0,27
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,271439
|0,26
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,117129
|0,18
|TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,029355
|0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099815
|1,07
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,887200
|0,99
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050103
|0,96
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,070956
|0,76
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,082412
|0,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,311686
|1,25
|Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon
|1,127707
|1,20
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,328159
|0,90
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,090549
|0,61
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,157524
|0,57
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,072452
|0,17
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,377917
|0,15
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,194246
|0,15
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,111308
|0,14
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,091487
|0,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,045023
|0,17
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,517046
|0,16
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,151306
|0,15
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,076331
|0,15
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,150145
|0,15
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu
|1,017071
|0,08
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,080472
|0,07
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,143345
|0,06
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,367062
|0,05
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|11,313275
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi