En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 4,61 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 4,26 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 62,986742 4,82 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 72,264891 4,61 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.183,848525 4,26 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 59,969780 2,88 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,057951 2,14 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,177092 1,79 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,092847 1,66 Nurol Portföy Altın Fonu 1,332475 1,59 Fiba Portföy Altın Fonu 0,057844 1,59 HSBC Portföy Altın Fonu 5,790566 1,56 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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