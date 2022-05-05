Enag:  Yıllık Enflasyon Yüzde 156,86'ya Yükseldi - Son Dakika
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Enag:  Yıllık Enflasyon Yüzde 156,86'ya Yükseldi

05.05.2022 09:53
Enag:  Yıllık Enflasyon Yüzde 156,86'ya Yükseldi

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) araştırmasına göre, nisan ayı enflasyonu yüzde 8,68 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 156,86'ya yükseldi. Nisan ayında en fazla fiyat artışı giyim ve ayakkabı sektöründe oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) araştırmasına göre, nisan ayı enflasyonu yüzde 8,68 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 156,86'ya yükseldi. Nisan ayında en fazla fiyat artışı giyim ve ayakkabı sektöründe oldu.

ENAG, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan önce nisan ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. Buna göre, enflasyon nisanda aylık yüzde 8,68 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 156,86 olarak hesaplandı.

AYLIK EN FAZLA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 13,81 İLE GİYİM VE AYAKKABIDA

ENAG'ın hesaplamalarına göre nisan ayın en fazla fiyat artışı giyim ve ayakkabı kaleminde oldu. Giyim ve ayakkabı fiyatları nisan ayında yüzde 13,81 artış gösterdi. Nisan ayında sağlık giderlerinde 0,14'ük düşüş oldu.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu senenin ikinci enflasyon raporunda 2022 sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükseltmişti.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Enag:  Yıllık Enflasyon Yüzde 156,86'ya Yükseldi - Son Dakika


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