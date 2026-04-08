Endonezya'nın Enerji Durumu Güvenli

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Orta Doğu'daki gerilimin küresel enerji fiyatlarını yükseltmesine rağmen ülkesindeki durumun "güvenli" olduğunu bildirdi.

Antara ajansının haberine göre, Prabowo, kabine toplantısı sonrası Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle küresel enerji fiyatlarının artmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Enerji fiyatlarının yükselmesine neden olan Orta Doğu'daki krizde, Endonezya'nın durumunun "diğer ülkelerden daha iyi" olduğunu kaydeden Prabowo, ülkesinin mevcut zorlukların üstesinden gelebileceğini belirtti.

Prabowo, bakanlardan gelen raporlara dayanarak ülkesinin "durumunun oldukça güvenli" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Endonezya'da hükümetin, bütçe tasarrufuna yönelik politikalar kapsamında bakan maaşlarında kesintiye gidilmesine ilişkin teklifi değerlendirdiği bildirilmişti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.