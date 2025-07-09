Enerji İş Birliği Görüşmeleri Viyana'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 9. OPEC Uluslararası Semineri kapsamında bulunduğu Viyana'da, Azerbaycan, Venezuela, Irak ve Kazakistan'dan gelen bakanlarla enerjide iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüşmesinde iki ülke arasındaki köklü enerji ortaklığını bölgesel ve küresel ölçekte daha ileriye taşıyacak konuları ele aldıklarını belirtti.

"Hazar'dan Avrupa'ya uzanan enerji koridorlarının güvenli, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir yapıya kavuşmasında Türkiye-Azerbaycan ortaklığının tamamlayıcı rolünü bir kez daha teyit ettik." diyen Bayraktar, üçüncü ülkelerdeki ortak girişimlerden yeşil dönüşüm hedeflerine kadar geniş perspektifte yürütülen iş birliğini değerlendirdiklerini aktardı.

Bayraktar, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Eloína Rodríguez Gómez ile geçen yıl Karakas'ta imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde doğal gaz ve petrol aramacılığı, üretimi ve ticareti alanlarında yeni iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini ve Venezuela ile enerji alanındaki ortak çalışmaları somut projelerle ilerletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Irak Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgan ile iki ülke arasındaki mevcut projeleri ele aldıkları kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye-Irak enerji ilişkilerini karşılıklı fayda ve bölgesel istikrar temelinde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov ile de hidrokarbon ve elektrik alanlarındaki iş birliği fırsatlarını ve bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayacak projeleri ele aldıklarını bildirdi.

Viyana temasları kapsamında Baker Hughes Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Lorenzo Simonelli, BP CEO'su Murray Auchincloss, TotalEnergies Başkan ve CEO'su Patrick Pouyanné ve Crescent Petroleum CEO'su Majid Jafar ile ayrı ayrı da görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri, mevcut iş birliklerini ve geleceğe dair olası iş birliği alanlarını ele aldıklarını ifade etti.