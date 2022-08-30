EPDK Başkanı Yılmaz: "(Lisanssız elektrik üretim yönetmeliği) olumlu sonuçlarını kısa sürede göreceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

EPDK Başkanı Yılmaz: "(Lisanssız elektrik üretim yönetmeliği) olumlu sonuçlarını kısa sürede göreceğiz"

30.08.2022 09:20
EPDK Başkanı Yılmaz: "(Lisanssız elektrik üretim yönetmeliği) olumlu sonuçlarını kısa sürede göreceğiz"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğiyle ilgili son günlerde ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Biz düzenlememizin sonuna kadar arkasındayız. Sahada olumlu sonuçlarını da kısa süre içinde göreceğiz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğiyle ilgili son günlerde ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Biz düzenlememizin sonuna kadar arkasındayız. Sahada olumlu sonuçlarını da kısa süre içinde göreceğiz." dedi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, gazeteci Fatih Altaylı'nın lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğine ilişkin gündeme getirdiği iddiaların mesnetsiz olduğunu ve bu iddiaları yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Söz konusu yazıların eleştiri sınırlarını aştığını, EPDK ve çalışanlarını töhmet altında bıraktığını vurgulayan Yılmaz, "Fatih Altaylı isterse kariyerinin geri kalanında her gün bu yönetmelikle ilgili yazmaya devam edebilir. Bu kendi takdiridir ancak biz düzenlememizin sonuna kadar arkasındayız. Sahada olumlu sonuçlarını da kısa süre içinde göreceğiz. Kendisinin kurumumuza yönelik iftira ve hakaretleriyle ilgili son kararı ise Türk adaleti verecektir." ifadelerini kullandı.

"Piyasadaki fiyatları, elektrik üretiminin kaynağı ve talep etkiliyor"

Yılmaz, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye kimsenin hakkı olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Birileri elinize eksik rakamlar verir, kulağınıza yanlış bilgiler üflerse siz de mahcup olursunuz. Mesela (Altaylı'nın) bir önceki yazısında serbest piyasada oluşan fiyatlarla ilgili tabloda gerçek verilerin nasıl manipüle edildiğini açık bir şekilde görebiliyoruz. Önce yönetmeliğin 9 milyar dolar zarara sebep olduğunu iddia ediyor, yazının içinde bu rakamı 6 milyar dolar olarak hesaplıyor. Hoş ikisi de doğru değil ve böyle bir zarar ortada yok ama keşke kendi yazdığı yazıyı bir kez okusaydı. Ağustos ayının ikinci 12 günlük dönemindeki tüketim miktarı artışını tabloya eklemeden, artan tüketimlerin hangi enerji kaynağından karşılandığı incelenmeden, bu kaynakların maliyetinin ne olduğu analiz edilmeden fiyatlardaki artışı lisanssız elektrik üretim yönetmeliği değişikliğine bağlamak açıkçası bilgisizce ya da maksatlı bir çıkarımdır. Yönetmelik değişikliğinden sonra güneş üretimlerinin düşmesini 'ucuz ve beleş enerji anında kesiliyor' diye ifade etmek ise ayrı bir garabettir."

"Lisanssız elektrik üretimindeki düşüş yüzde 1"

Yılmaz, 1-12 Ağustos tarihlerinde lisanssız elektrik üretiminin 561 bin megavatsaat, 13-24 Ağustos tarihlerinde ise 551 bin megavatsaat olduğunu bildirdi.

Bu düşüşün, yaklaşık 9 bin megavatlık güneş kurulu güç kapasitesinden 100 megavatlık anlık düşüşe karşılık geldiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu, hava durumuna bağlı olan, santrallerin bakımı, arızası ile de oluşabilecek herhangi bir manası olmayan yüzde 1'lik bir düşüştür. Yani kesilen bir enerji söz konusu değildir. Üstelik Ağustos ayının 22-23 ve 24'ünde tüketim talebinin saatlik 5 bin megavatsaat üzerinde artmış olması bile yapılan çıkarımın yanlış olduğunu gösterir. Ayrıca saatlik olarak serbest piyasada elektrik fiyatlarında yönetmelik çıkmadan önce de megavatsaat başına 3 bin 750 ya da 3 bin 499 lira gibi rakamlar görülmüştür. 25 gigavat gücün nasıl hesaplandığı veya 24 saat üretim yapan hangi kaynağın verisinin alındığını zaten bilmiyoruz. Bir de bu hesaplar güneş santrallerinin 24 saat üretim yapabileceği düşünerek yapılmışsa, gerçekten böylesi bilgisizlik olacak iş değil."

YORUMLAR
500
EPDK: 'EPDK'nın yerli ve milli kimliğini sorgulamak Fatih Altaylı'nın ne hakkıdır ne de haddidir' EPDK: 'EPDK'nın yerli ve milli kimliğini sorgulamak Fatih Altaylı'nın ne hakkıdır ne de haddidir' EPDK'den lisanssız elektrik üretim yönetmeliğine ilişkin açıklama Açıklaması EPDK'den lisanssız elektrik üretim yönetmeliğine ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mustafa Yılmaz, Fatih Altaylı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK Başkanı Yılmaz: '(Lisanssız elektrik üretim yönetmeliği) olumlu sonuçlarını kısa sürede göreceğiz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:09 Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu
08:18 Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri
08:17 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turkey" diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti
02:14 Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz
01:21 TİP'li Ahmet Şık'tan tepki toplayan sözler: AK Parti kapatılacak, suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar
01:02 Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin
00:41 Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın yerine Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut'u nikah şahidi yaptı
00:38 Arka arkaya yapılan zamlardan sonra araç sahiplerini mutlu edecek indirim! Benzinin litresi 1 lira 4 kuruş düştü
00:27 Yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'u eleştirdi, taraftar ayağa kalktı!
00:03 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 09:20:31. #1.11#
SON DAKİKA: EPDK Başkanı Yılmaz: "(Lisanssız elektrik üretim yönetmeliği) olumlu sonuçlarını kısa sürede göreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement