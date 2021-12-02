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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, Türkiye'nin maden yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, Türkiye'nin maden yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması

02.12.2021 14:36
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, Türkiye'nin maden yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, madencilik sektörünün Türkiye ihracatında önemli olduğunu belirterek, "Toplam 21 çeşit önemli maden değerlendirildiğinde geçen yıl 50 milyar dolar ithalat, 30 milyar dolar ihracat yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, madencilik sektörünün Türkiye ihracatında önemli olduğunu belirterek, "Toplam 21 çeşit önemli maden değerlendirildiğinde geçen yıl 50 milyar dolar ithalat, 30 milyar dolar ihracat yapıldı." dedi.

Kalaycı, Türkiye'de Maden Yatırımlarının Bugünü ve Geleceği Forumu'nda madencilik sektöründe son yıllarda atılan olumlu adımlarla hem daha fazla değer üretecek potansiyele hem de daha çevreci üretimleri gerçekleştirecek güce sahip olunduğunu söyledi.

Madenciliğin gayri safi milli hasıladaki payının ABD'de yüzde 4, Kanada'da yüzde 7,5, Avustralya'da yüzde 9 seviyelerindeyken Türkiye'de geçen yıl yüzde 1 civarında olduğunu belirten Kalaycı, "Ülkemiz yüksek katma değerli ürünlerin üretimi ve ihracat hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir. Hiç şüphe yoktur ki son yıllarda atılan olumlu adımlarla birlikte sektör ilerleyen yıllarda hem daha fazla değer üretecek potansiyele, hem de daha çevreci üretimleri gerçekleştirecek güce sahiptir." dedi.

Kalaycı, madencilik sektörünün geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiğini ve küresel kısıtlamalar nedeniyle maden arama ve üretiminin azaldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle arz tarafındaki sıkıntılar, yüksek talep ve bazı ülkelerin depolama politikaları metal fiyatlarında artışlara neden olmuştur. 2020 yılı sonlarında salgının kontrol altına alınması ve aşılanmayla birlikte piyasalar toparlanmaya başlamış, sondajlı arama projeleri hayata geçirilmiş ve üretim noktasında artışlar başlamıştır. Dünya literatüründeki teknolojik gelişmelerin ülke madenciliğine entegre edilmesi gelecekte önemi artacak bir diğer husustur. Özellikle dijitalleşme, teknolojik dönüşüm ve endüstri 4.0 kavramları dünyadaki madencilik gelişmelerindendir. ABD, Kanada ve Avustralya gibi madencilikte öne çıkan ülkelerin üretimde çevre dostu teknolojilerini kullanmaları bizim için de ilham kaynağı olmaktadır.

Ülkemiz özelinde değerlendirecek olursak, tedarik zincirinin ilk halkasını oluşturan madencilik sektörü, ülkemizde de birçok sanayi kuruluşunun hammaddesini sağlayarak üretimde dışa bağımlılığımızı azaltmada etkin bir görev üstlenmektedir. Maden potansiyeli ve çeşitliliği açısından zengin bir ülke olmamıza rağmen, madencilik faaliyetlerinden henüz gelişmiş ekonomiler kadar fayda sağlayamadığımız hepimizin malumu. Ülkemizde dünya genelinde ticareti yapılan 90 adet madenden 70 adedi kaynak olarak bulunmaktadır."

Madencilik sektörünün Türkiye'nin ihracatında önemli bir yeri olduğunu belirten Kalaycı, "Toplam 21 çeşit önemli maden değerlendirildiğinde geçen yıl 50 milyar dolar ithalat, 30 milyar dolar ihracat yapıldı. Altın, gümüş, kurşun, çinko, bakır, demir-çelik ve kömürde dış ticaret açığı vermekteyiz. İthalattaki büyük pay, 2020 yılında 24 milyar dolar ile altına aittir. Sektörün arama, üretim ve pazarlama alanlarında daha büyük atılımlar yapması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şeref Kalaycı, Madencilik, Türkiye, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, Türkiye'nin maden yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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