 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 212 Maden Sahasını İhale Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 212 Maden Sahasını İhale Ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 212 adet maden sahası ihale edileceği duyuruldu. İhaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, ilk ihalesi yapılan sahalara başvuru olmaması durumunda sahalar yeniden ihale edilecek. İhaleye katılmak için belirlenen taban ihale bedelinden daha düşük teklifler ve teminat tutarları değerlendirmeye alınmayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 212 Maden Sahasını İhale Ediyor
17.01.2024 - 08:37,
Abone Ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 212 adet maden sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 212 adet maden sahası, Resmi Gazete ilan yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile "https://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

Başvurular MAPEG tarafınca değerlendirildikten sonra, ilk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek.

Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

İhale teminat tutarı, MAPEG tarafından belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olan müracaatlar da değerlendirilmeyecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

TRT Tabii, Maden, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 212 Maden Sahasını İhale Ediyor - Son Dakika


08:33
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:28
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17
Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok
03:50
Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular
00:38
Salih Uçan: Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor Salih Uçan: Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor
23:41
Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32
İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı

Son Dakika
08:33 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:28 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17 Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok
03:50 Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular
00:38 Salih Uçan: Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor
23:41 Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32 İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 08:45:28. #1.13#
SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 212 Maden Sahasını İhale Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement