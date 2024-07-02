Enerji Verimliliği Yarışmasında Kazananlar Belli Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Verimliliği Yarışmasında Kazananlar Belli Oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen resim ve öykü yarışmasında dereceye giren öğrenciler belirlendi. Toplam 53 ilden 1126 öykü ve 57 ilden gelen 2 bin 6 resim jüri tarafından değerlendirildi. Eserler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında sergilendi ve enerji verimliliği konusuna dikkat çekti. Kazanan öğrencilere tablet hediye edildi.

02.07.2024 12:55
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde enerji verimliliği bilincini artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla resim ve öykü yarışması düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yapıldı.

Toplam 53 ilden 1126 öykü ve 57 ilden gelen 2 bin 6 resim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen edebiyat ve resim öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek kazananlar belirlendi. Dereceye giren eserler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında sergilendi.

Bakanlıkların ortak düzenlediği yarışmada ortaya çıkan eserler, enerji verimliliğinin önemini yaratıcı ve etkileyici anlatımla ortaya koydu. Enerji verimliliği konusuna dikkat çekerek dereceye giren öğrencilere tablet hediye edildi.

Resim kategorisinde birincilik ödülünü Ordu Anafarta İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Beste Erfalay, ikincilik ödülünü Konya Selçuk BİLSEM 4. sınıf öğrencisi Hüma Akça aldı. Trabzon Yeşiltepe İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Masal Gezmiş ise üçüncülük ödülü kazandı.

Öykü kategorisinde birinci Bolu Gazipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rana Atalay oldu. Kırıkkale Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zeynep Nur Eser ikinci olurken, Sinop Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Haktan Emir Kızılkaya ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerji Verimliliği Yarışmasında Kazananlar Belli Oldu - Son Dakika

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