Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

06.04.2022 09:33
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Samsun, Mardin, Bursa, Ordu, Burdur, Balıkesir ve Muş'ta yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Samsun, Mardin, Bursa, Ordu, Burdur, Balıkesir ve Muş'ta yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Samsun Asarcık Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Nusaybin İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin yapımı amacıyla projelerin güzergahına isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait 380 kV Bursa Batı Trafo Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu ve 154 kV Akkuş-Korgan-Kavşak HES Fatsa Enerji İletim Hattı Projesi güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

154 kV (Meta Nikel TM-Demirci) Brş. N-Gördes Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında gösterilen taşınmazlar da TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Burdur'un Ağlasun ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMS-A şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla Yeşilbaşköy köyü sınırları içindeki 185 ada, 5 parsel numaralı ve Balıkesir Ayvalık'ta 791 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, EPDK, doğal gaz dağıtım sisteminin yapımı amacıyla Balıkesir'in Gömeç ilçesi Yaya Mahallesi sınırlarındaki 690 ada, 50 parsel numaralı ve Muş'un Bulanık ilçesi Zafer Mahallesi sınırlarındaki 379 ada, 6 parsel numaralı taşınmazı da acele kamulaştıracak.

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Balıkesir, Doğalgaz, Enerji, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika


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