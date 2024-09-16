Enerjisa'dan Genç Yeteneklere İstihdam Fırsatı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa'dan Genç Yeteneklere İstihdam Fırsatı

Enerjisa Dağıtım, üniversite öğrencilerine 'Enter Genç Yetenek' programıyla istihdam sunuyor.

16.09.2024 12:50
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Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, "Enter Genç Yetenek" programı kapsamında, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine istihdam fırsatları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023-24 yaz dönemi mezunlarını veren yapılandırılmış rotasyon programı "Enter", dahil olmaya hak kazanan öğrencilerin Enerjisa Dağıtım Şirketlerini ve elektrik dağıtım sektörünü daha yakından tanımasına, aynı zamanda kendi ilgi alanlarını keşfetmesine olanak sağlıyor.

Program sonunda olumlu değerlendirilen adaylar için Enerjisa Dağıtım Şirketleri ve sektör bünyesinde istihdam şansı doğuyor.

Yeni dönemin hazırlıklarına hızla başlayan program 2024-25 dönemi için başvuruları almaya başladı.

169 üniversiteden 8 binden fazla başvuru gelen programda yapılan değerlendirmeler sonucunda 350 aday video mülakatla değerlendirmeye alındı.

Şirket bünyesinde Elektrik-Dağıtım, Fonksiyonel Birimler ve Veri Yönetimi gibi üç farklı alanda 9 aylık bir rotasyon sürecine dahil olacak gençlerin 114'ü Ayedaş, 166'sı Başkent EDAŞ ve 70'i Toroslar EDAŞ bölgesinden "Enter" programına başvurdu.

Proje ile istihdama katkı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, program ile daha iyi bir gelecek için genç yeteneklerin yetişmesine destek olduklarını belirterek, "Gençlerimizin eğitim ve kariyer yolculuğunda onlara rehberlik etmek, geleceğin liderlerini ve uzmanlarını sektöre kazandırmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu program sayesinde genç yeteneklerimiz, elektrik dağıtım sektörünü yakından tanıma fırsatı bulurken, kendi ilgi alanlarını keşfetme ve yetenek koçlarından mentörlük alma imkanına sahip oluyorlar. Aynı zamanda, sektörün dinamiklerine aşina olup, güncel teknolojileri ve yenilikçi çözümleri öğrenerek gelecekteki iş hayatlarına hazırlık yaparken, Türkiye'nin enerji dönüşümüne de katkı sunmaları fırsatını sağlıyoruz. Enter projesi ile ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığımız katkıyı daha da güçlendiriyor, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına önemli adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek de kendi sektöründe en iyi, etkin, müşterek olarak sahiplenilen ve insanlara dokunan insan kaynakları süreç ve uygulamalarına odaklandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde yürütülen She-Energy, Enter, Enbiz, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar ve SPARK gibi eğitim, kariyer ve sosyal sorumluluk programlarımızda kapsayıcılığı, cinsiyet eşitliğini, gönüllülük kültürünü, istihdamı ve gelişim süreçlerini destekliyoruz. Bu programlar, yalnızca bireylerin kariyerlerine yön vermekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da katkı sağlıyor. 2023-24 yılı mezunlarımız, alanlarında gösterdikleri üstün başarılar ile bizleri gururlandırdı. Yeni sezonun başvurularını değerlendirirken, aynı heyecan ve özenle süreci yürütüyoruz. Genç yeteneklerimizi ülkemize kazandırmaktan mutluyuz. Bu süreçte onlara hem kişisel hem de mesleki anlamda katkı sunmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek adına büyük bir sorumluluk üstlendiğimizin bilincindeyiz. Bu sayede, ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığımız katkıyı daha da güçlendiriyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa'dan Genç Yeteneklere İstihdam Fırsatı - Son Dakika

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