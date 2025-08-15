Enerjisa'dan Tahaütlerle Dolu Sürdürülebilirlik Raporu - Son Dakika
Ekonomi

Enerjisa'dan Tahaütlerle Dolu Sürdürülebilirlik Raporu

15.08.2025 13:21
Enerjisa, GRI ve TSRS uyumlu raporlarla sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı, emisyonları azalttı.

Enerjisa Enerji, iklim değişikliğiyle mücadele ve kaynak verimliliği hedeflerini somut adımlarla desteklediğini gösteren, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ile Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, 2018'den bu yana düzenli olarak hazırladığı GRI uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun 2024 versiyonuna ek olarak, bu yıl yürürlüğe giren TSRS'ye tam uyumlu ilk raporunu da paylaştı.

Enerjisa Enerji böylece, sürdürülebilirlik performansını uluslararası (GRI) ve ulusal (TSRS) standartlara göre şeffaf, karşılaştırılabilir ve ölçülebilir biçimde sunarak pazardaki lider konumunu ve hesap verebilirlik kararlılığını ortaya koydu.

2030'a kadar Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2021 baz yılına göre yüzde 30 azaltma taahhüdü bulunan şirket, 2024 itibarıyla yüzde 19,94 azaltım seviyesine ulaşarak hedefinde önemli mesafe kaydetti. Tüm doğrudan elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlayan Enerjisa Enerji, hayata geçirdiği güneş enerjisi santralleri ve enerji verimliliği projeleriyle sadece kendi operasyonlarının değil, müşterilerinin de karbon ayak izini azaltmasına katkı sağlıyor.

TSRS ile tam uyum, GRI uyumlu raporda yeni gelişmeler

Enerjisa Enerji, sektöründe öncü bir adım atarak 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu TSRS 1 ve TSRS 2 standartlarına tam uyumlu olarak hazırladı ve hedeflenen tarihten önce yayımladı. Rapor, iklim yönetimi yapısı, strateji, iklimle ilgili riskler ve fırsatları entegre biçimde sunarak finansal açıdan önemli iklim konularını ortaya koyuyor, karbonsuzlaştırma ve iklim dayanıklılığı hedeflerindeki ölçülebilir ilerleme paylaşılıyor.

Şirket ayrıca, ilk kez gerçekleştirdiği ve Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) ile uyumlu Çifte Önemlilik Analizi (Double Materiality Analysis) ile finansal ve çevresel-sosyal açıdan en kritik etki alanlarını belirledi ve bu sonuçları GRI Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'na yansıttı. ESG hedeflerindeki ilerlemeler, sürdürülebilirlik stratejileri ve kazanımlar şeffaf şekilde aktarıldı.

TSRS ve GRI uyumlu raporlardaki tüm veriler, bağımsız üçüncü taraflarca sınırlı güvence sürecinden geçirilirken, Çifte Önemlilik Analizi ayrıca bağımsız doğrulamaya tabi tutuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na tam uyumlu ilk raporumuzla, finansal ve sürdürülebilirlik performansımızı tek çatı altında, karşılaştırılabilir ve ölçülebilir biçimde sunuyoruz. Böylece yatırımcılarımız, yalnızca ekonomik sonuçlarımızı değil, karbon emisyonlarımızdaki yüzde 19,94'lük azalmadan yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımımıza, KSS ve toplumsal yatırım projeleri ile kapsayıcılık programlarımız aracılığıyla 44 bini aşkın kişiye ulaşmamızdan beyaz yakalı kadın çalışan oranımızı yüzde 32,2'ye çıkarmamıza kadar tüm çevresel ve sosyal etkilerimizi de şeffaf bir şekilde görebiliyor. Bu yaklaşım, uluslararası yatırımcı güvenini pekiştirirken, uzun vadeli finansman maliyetlerimizi de olumlu etkiliyor."

Ulbrich, şirketin 2024'te güçlü bilanço yapısını korurken, sürdürülebilirlik yatırımlarını 22 milyonu aşkın müşteriye ve gelecek nesillere değer yaratacak şekilde yönlendirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde de TSRS'nin sunduğu sistematik raporlama çerçevesiyle hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte örnek gösterilen sürdürülebilirlik lideri olma yolculuğumuzu sürdürecek ve gelecek yıl tam entegre raporlamaya ulaşmayı hedefleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu da şunları kaydetti:

"Enerjisa Enerji olarak 22 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet verirken, geleceğe bırakacağımız mirasın sorumluluğunu tüm iş süreçlerimizin merkezine koyuyoruz. Bu anlayışla, yalnızca bugünün enerji ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda çevresel etkileri azaltan, toplumsal faydayı artıran projeler üretiyoruz. 2024'te hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleriyle müşterilerimizin 145 bin tonun üzerinde karbon salımını önlemelerine katkı sağlarken, 350 binden fazla öğrenciyi enerji okuryazarlığı programlarımızla buluşturarak gelecek nesillerin sürdürülebilir bir dünyaya hazırlanmasına destek oluyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Yaşam

Enerjisa'dan Tahaütlerle Dolu Sürdürülebilirlik Raporu

Enerjisa'dan Tahaütlerle Dolu Sürdürülebilirlik Raporu
