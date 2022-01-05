Enerya: En sağlıklı ısınma sistemi doğal gaz

Enerya Enerji, doğal gazın en sağlıklı ısınma sistemi olduğunu ve alternatif ısınma yöntemlerine göre tasarruf sağladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, yandığı zaman atık bırakmayan ve verimli kullanım sağlayan doğal gazın tüm dünyada güvenli ve sağlıklı ısınma sistemi olarak kabul edildiği ifade edildi.

Doğal gazın temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmaması sayesinde sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesinin sistem veriminin ve ürün kalitesinin artmasını sağladığına işaret edilen açıklamada, gazın verimli bir yakıt olması sebebiyle de alternatif ısınma yöntemlerine göre tasarruf sağladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya İl Müdürü Serdar Karaca, Erzincan'da doğal gazın yaygın kullanılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Gelişmiş ülkeler ürettiği enerjinin kalitesi bakımından büyük bir hızla doğal gaza geçtiler. Bizler de ülkemizde doğal gazın kullanımının yaygınlaştırılmasını milli bir görev olarak görüyoruz. Ülkemizin coğrafi konumu milletimiz için büyük bir avantaj ve bu avantajın iyi kullanılması her şeyden önce milli bir görev. Enerji kaynakları ve üretim kabiliyetiyle kendine yeten bir ülke olmak oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Karaca, "doğal gazsız ev kalmayacak" anlayışıyla yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, " Türkiye'nin en yaygın 2'nci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji olarak önümüzdeki dönemde Erzincan'da daha çok kişiye ulaşarak, abonelerimizi doğal gaz konforuyla tanıştırmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.