Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar! - Son Dakika
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Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!

04.04.2022 11:59
Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memurların maaş zam oranları da belli oluyor.

2022 Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli memur Temmuz maaş farkı da ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

Tüketici fiyatları (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,1'ye yükseldi. Artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle TÜFE'nin yüzde 61'e ulaşması bekleniyordu.

EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAM FARKI KAÇ?

Üçüncü ay sonunda memur maaş farkı yüzde 15 olarak oluşmuş durumda. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

TEMMUZ AYI BEKLENİYOR

Temmuz ayında emekli ve çalışanların 2022 yılının ikinci 6 ayı için yeni kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yapılacak maaş iyileştirmeleri ve ek ödemeler ile vatandaşların cebinin rahatlatılması hedefleniyor.

FARK ŞİMDİDEN YÜZDE 10'A YAKLAŞTI

Memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak farklarda sadece bu yılın ilk 2 ayında TÜFE'nin yüzde 16,45 olarak gerçekleşmesinin ardından fark yüzde 8,95'e dayandı.

Geri kalan 4 aylık verilere göre emekli ve memurların hesaplarına ne kadar fark yatırılacağı da belirlenecek. Temmuz zammı için şimdiden yüzde 15,95 seviyesine ulaşıldığı aktarılıyor.

SSK VE BAĞ KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 16,45 ZAM OLUŞTU

SSK ve Bağ Kur emeklilerine ise 2 ayda yüzde 16,45 zam oluştu. 4 Nisan'da açıklanacak Mart ayı enflasyon rakamlarına göre geriye sadece 3 veri kalacak.

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Son Dakika Ekonomi Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar! - Son Dakika


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