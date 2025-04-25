Merkez Bankası enflasyon beklentilerini açıkladı

Serkan Güngör:

100 den 70 olunca duser tabi.. 70 den 60 olunca da.. 50 den 34 olsa da duser.. ama mesele niye 100 niye 150 niye 34 meselesi.. su an yuzde 24 olsa bu bi basari mi olacak.. cocuk mu kandiriliyor saniyorlar...niye o enflasyon oldu.. sorumlusu kim...