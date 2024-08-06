Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması İşletmelere Yeni Vergi Yükü Getirebilir - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması İşletmelere Yeni Vergi Yükü Getirebilir

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması İşletmelere Yeni Vergi Yükü Getirebilir

Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, enflasyon düzeltmesi uygulamasına dair alınan bazı kararların zor durumdaki işletmelere yeni vergi yükü getireceğini belirtti. Duran ayrıca uygulamanın geçici vergi dönemlerinde yapılmasının da vergisel hatalar doğurabileceğine işaret etti.

06.08.2024 11:02
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Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, enflasyon düzeltmesi uygulamasına dair alınan bazı kararların zor durumdaki işletmelere yeni vergi yükü getireceğini belirtti. Duran ayrıca uygulamanın geçici vergi dönemlerinde yapılmasının da vergisel hatalar doğurabileceğine işaret etti.

Enflasyon muhasebesi uygulaması yani bilinen adıyla enflasyon düzeltmesi uygulamasının 20 yılın ardından tekrar gündemegelmesi iş dünyasında bazı kaygılara neden oldu. Enflasyon düzeltmesinin yüksek enflasyon dönemlerinde uygulamaya alındığını belirten Bursa Afyonkarahisarlı İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, bu yıl 6 aylık yapılması yönünde karar alınan uygulamanın bazı sıkıntıları da beraberinde getireceğine işaret etti. Duran, "Bilindiği üzere 2. dönem geçici vergi beyannameleri 17 Ağustos'ta verilecek. Haliyle enflasyon düzeltmesi uygulamasının işletmeciye nasıl yansıyacağını ilk olarak bu tarihte göreceğiz. Uygulama nedeniyle işletmeler gerçekleşmemiş olan fiktif gelirlerinden dolayı, ciddi oranda vergi ödemeleri yapmak durumunda kalacaktır. Diğer yandan uygulamayla ilgili başka bir kaygı da; borçlu ve zarardaki işletmelere kar doğma ihtimalidir. Ek vergi yüküyle karşılaşacak zarardaki işletmeler kapanma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Elbette enflasyon rakamlarının yukarıda olduğu zamanlarda, bu durumdan kar eden işletmelerin kazançlarının vergi yoluyla devletimize kazandırılması taraftarıyız. Ancak mevcut uygulamayı incelediğimizde, ekonomik zorluklarla boğuşan pek çok işletmeye de ek vergi yükü getirileceğini görüyoruz" diye konuştu.

Vergisel hatalar doğurabilir

Enflasyon düzeltmesi uygulamasının geçici vergi dönemlerinde gerçekleştirilmesinin bazı hatalar doğuracağına işaret eden Bursa AFSİAD Başkanı Duran, "3 ayda bir geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi istenmesine pek çok müşavirlik meslek odası tepki gösterdi.Yapılan açıklamalara göre işin muhasebe kısmında; geçici vergi dönemlerinde kısa sürede mali sonuçlar oluşturacak bilanço çıkartılması bazı riskleri de beraberindegetiriyor. Yani kısa süre içerisinde ara bilançonun düzenlenmesinde oluşabilecek hatalar, vergisel anlamda ciddi sonuçları da beraberinde getirecektir. Bu nedenle de geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmaması noktasında ilgili meslek odalarının yaptığı açıklamalar, kamuoyunda ciddi yankı uyandırmıştır. Tüm bu kaygıların önüne geçilebilmesi adına iş dünyası olarak, enflasyon düzeltmesi uygulamasının geçici vergi dönemlerinde uygulanmaması yönünde adım atılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca enflasyon düzeltmesi işlemlerinin de yılsonu bilançolarına göre yapılması yönünde çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması İşletmelere Yeni Vergi Yükü Getirebilir - Son Dakika

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