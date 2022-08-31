Küresel akıllı telefon sevkiyatının bu yıl yüzde 6,5 düşmesi bekleniyor - Son Dakika
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Küresel akıllı telefon sevkiyatının bu yıl yüzde 6,5 düşmesi bekleniyor

31.08.2022 23:54
Küresel akıllı telefon sevkiyatının bu yıl yüzde 6,5 düşmesi bekleniyor

Enflasyon, jeopolitik gerilimler ve tüketici talebini önemli ölçüde azaltan diğer makroekonomik zorluklar nedeniyle küresel akıllı telefon sevkiyatının bu yıl yüzde 6,5 azalmasının beklendiği bildirildi.

Enflasyon, jeopolitik gerilimler ve tüketici talebini önemli ölçüde azaltan diğer makroekonomik zorluklar nedeniyle küresel akıllı telefon sevkiyatının bu yıl yüzde 6,5 azalmasının beklendiği bildirildi.

ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi International Data Corporation'dan (IDC) yapılan açıklamada, akıllı telefon sevkiyatının 2022'de yüzde 6,5 düşüşle 1,27 milyar adede gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu düşüşün, rekor kıran enflasyon, jeopolitik gerilimler ve tüketici talebini önemli ölçüde azaltan diğer makroekonomik zorluklardan kaynaklandığı belirtildi.

Düşüşün kısa vadeli olmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, pazarın yıllık yüzde 5,2 büyüme ile 2023'te toparlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IDC'nin Araştırma Direktörü Nabila Popal, geçen yıldan bu yana piyasayı aşağı çeken arz kısıtlarının hafiflediğini ve sektörün talep kısıtlı bir piyasaya geçtiğini bildirdi.

Popal, yüksek envanter ve ani bir iyileşme belirtisi olmayan düşük talebin orijinal ekipman üreticilerinin paniğe kapılmasına ve 2022 için siparişleri büyük ölçüde durdurmasına neden olduğunu aktardı.

Ortalama satış fiyatlarının ise ikinci çeyrekte yıllık yüzde 10 arttığına işaret eden Popal, yıl genelinde ise fiyatların yüzde 6,3 artmasının beklendiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Küresel akıllı telefon sevkiyatının bu yıl yüzde 6,5 düşmesi bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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