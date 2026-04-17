Enflasyon ve Faiz Beklentileri Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, mart ayı anketinde yüzde 25,38 olan cari yıl sonu enflasyon beklentisi, nisan ayında yüzde 27,53'e yükseldi. Anket sonuçlarına göre, nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,75 oldu.

TCMB, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.

Piyasa katılımcılarının hem kısa hem de uzun vadeli enflasyon beklentilerinde bir önceki anket dönemine göre artış kaydedildi. Mart ayı anketinde yüzde 25,38 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi, nisan ayında yüzde 27,53'e yükseldi.

TÜFE beklentisi, 12 ay sonrası için bir önceki anket döneminde yüzde 22,17 iken bu anket döneminde yüzde 23,39, 24 ay sonrası için ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,30 iken bu anket döneminde yüzde 18,02 olarak gerçekleşti.

TÜFE'nin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği tahmin edildi

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri analiz edildiğinde, TÜFE'nin yüzde 44,95 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,06'sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 57,81'inin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 20,31'inin beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlendi.

TÜFE'nin ortalama olarak 24 ay sonrası için yapılan tahminlerde yüzde 9,88 olasılıkla yüzde 12,00 – 15,99 aralığında, yüzde 54,69 olasılıkla yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 17,88 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 23,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Politika faizi ve gecelik faiz beklentileri

Anket sonuçlarına göre, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 40,00 seviyesindeki yerini korudu. Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,75 olarak gerçekleşti.

Dolar kurunda ve büyümede yeni tahminler

Döviz kuru beklentilerinde yukarı yönlü bir hareket gözlenirken, ekonomik büyüme tahminlerinde sınırlı bir düşüş yaşandı. Katılımcıların cari yıl sonu ABD Doları/TL kuru beklentisi 50,97 TL'den 51,23 TL seviyesine çıktı. Döviz kuru beklentisi ise 12 ay sonrası içinn 52,70 TL'den 53,62 TL'ye yükseldi.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentileri ise 2026 ve 2027 yılları için şu şekilde revize edildi:

"Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir."