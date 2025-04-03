Enflasyonla Kararlı Mücadele Sürecek - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyonla Kararlı Mücadele Sürecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme hedefini vurguladı.

03.04.2025 11:57
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tek haneli oranlara ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Ekonomi programının temel önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirtti. Güçlü siyasi ve sosyal sahiplenme ile, bütüncül bir çerçeveye sahip programlarını başarıyla hayata geçirmeye devam ettiğini ifade eden Yılmaz, "Geçen yıl Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, Mart ayında da etkisini sürdürerek, 10 aydır kesintisiz olarak devam ediyor. Tüketici enflasyonu Mart ayında yıllık yüzde 38,1 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı Haziran ayından bu yana 37,4 puanlık bir düşüş gösterdi. Aylık bazda enflasyonda 1,2 puanla en önemli paya sahip gıda fiyatlarında, Ramazan ayının etkisi görülmektedir" ifadelerini kullandı

Hizmet enflasyonundaki katılığın kırılması devam ettiğini ve hizmet enflasyonu oranında düşüş sürdüğünü bildiren Yılmaz, "Yurt içi üretici fiyatlarının da artış hızının bir önceki aya göre azalması ve yıllık üretici enflasyonunun yüzde 23,5 seviyesine gerilemesi, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet kaynaklı baskıların giderek hafiflediğini göstermektedir. Enflasyonu düşürürken aynı zamanda yatırım ortamını iyileştiren, verimliliği artıran, üretken kapasiteyi genişleten, ihracat odaklı bir makroekonomik çerçeveyle dengeli büyümeyi ve istihdam artışını amaçlıyoruz. Beklentilerin sağlıklı yönetimi ve enflasyonla mücadelede başarılı olmak adına, para ve maliye politikalarımızı etkin şekilde koordine etmeye devam ediyoruz. Dönemsel gelişmeler kısa süreli olumlu veya olumsuz etkiler yapabilir. Aslolan ise programın ana çerçevesi ve istikametidir. Son dönemde görüldüğü üzere, kısa dönemli etkilere yönelik olarak kurumlarımız gerekli tedbirleri hızla alma kapasitesine sahiptir. Güçlü ve istikrarlı bir ekonomi, kapsayıcı sosyal politikalar için koordinasyon içinde ve tüm paydaşlarla istişare ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Enflasyonun çok daha düşük oranlara gerilediği bir ortamda; istikrar içinde büyümeyi ve sosyal refahı artırmayı hedefliyoruz. Tek haneli oranlara ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyonla Kararlı Mücadele Sürecek - Son Dakika

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