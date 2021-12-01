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Engelli hakları çalışma grubundan Başkan Erdem'e ziyaret - Son Dakika

Engelli hakları çalışma grubundan Başkan Erdem'e ziyaret

01.12.2021 16:36
Engelli hakları çalışma grubundan Başkan Erdem'e ziyaret

Nilüfer Kent Konseyi çatısı altında yeni kurulan engelli hakları çalışma grubu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti.

Nilüfer Kent Konseyi çatısı altında yeni kurulan engelli hakları çalışma grubu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti.

Engellilerin şehrin sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif hayatında ve yerel yönetim katılımcılık mekanizmalarında daha fazla rol almalarını sağlamak maksadıyla kurulan çalışma grubu adına başkan Sıraç Erbek ve yürütme kurulu üyesi Kıymet Bilgici, çalışma planları ve taleplerini Başkan Erdem'e iletti.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı NeslihanBinbaş ve Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz'ün de eşlik ettiği ziyarette konuşan Erbek, "Hemen her alanda örnek projelere imza atan Nilüfer Belediyesi'nin engelli hakları konusunda da biz engellilerin hayatını kolaylaştıracak yeni projeler üretmesi için beklentilerimiz olduğu gibi erişilebilirlik ve engelli hakları konusunda birlikte çalışma talebimiz var. Engelli sahibi ailelerin çocuklarını teslim ederek sağlık ya da günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olacak bakım merkezlerin oluşturulması öncelikli taleplerimiz arasında. Yıllardır başarılı bir şekilde hizmet veren Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin, Nilüfer'in merkezden uzak mahallelerinde de yaygınlaştırılması bizler için çok önemli" dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz de, "Nilüfer Belediyesi'nin engellilere yönelik çok fazla faaliyet var. Çalışma gurubumuz da faaliyetleri ile bu çalışmalara ortak olacak ve bu grubun Nilüfer Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin oluşturulması için bir alt yapı oluşturacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem ise "Sizler gibi çalışma grupları ve sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimleri bu alanda yönlendirmesi çok önemli. Beklentilerinizin farkındayız. Bu anlamda yıllardır hizmet veren Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'mizi yeni yerinde modern bir yapıya kavuşturmak için bir çalışmamız var. Sizlerin de desteği ile Nilüfer'deki tüm engelliler ve ulaşılabilir hizmetler üretmeye devam etmek için çalışacağız" dedi. - BURSA

Engelli hakları çalışma grubundan Başkan Erdem'e ziyaret
Engelli hakları çalışma grubundan Başkan Erdem'e ziyaret

nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Kent Konseyi, Engelli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Engelli hakları çalışma grubundan Başkan Erdem'e ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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