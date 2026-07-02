Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Programı'nın 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla sağlanan Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği kapsamında mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlandığını hatırlattı.

Hibe desteğinin devam ettiğini belirten Işıkhan, "İŞKUR aracılığıyla sağladığımız 'Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği'ne mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün, bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA