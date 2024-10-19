İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere 103 milyon lira destek - Son Dakika
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Ekonomi

İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere 103 milyon lira destek

İŞKUR\'dan engelli ve eski hükümlülere 103 milyon lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü bireylere kendi işlerini kurmaları için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

19.10.2024 11:37
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu yılın 2'nci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik. Hibe desteklerimize son başvuru tarihi 6 Aralık" ifadelerini kullandı.

İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere 103 milyon lira destek
Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Hibe Desteği, Ekonomi, Finans, Yaşam, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere 103 milyon lira destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Fatih Kocatas:
    devlet eski hükümlülere pozitif ayrıcalık yapıyor ey vallah....ama kardeşim bir kerede bu ülkede sicili tertemiz hiçbir suça karışmamis dürüst insanlar a da ayrıcalık yapın...bir kerede sicili de trafik cezası dahi olmayan Türk vatandaşlarına falan kurumda falanca kadro ile personel alınacak deyin....bir kere ya bir kere 32 2 Yanıtla
    Volkan KILIÇ:
    kanka bu dediğin memur olma şartları zaten neyini anlamadin 0 0
  • Güven Yaşar:
    bütün cezaevine girmiş olanlara verin mazluma vermeyin o başka bisey alsın en değerli halk onlar 13 2 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Suç işleyen adamın kanına işliyor bu artık kardeşim o parayı alıp yine dolandırıcılık yapacaktır. Saçma sapan uygulamaları var bu devletin 9 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    İşkurdan ekepe yüzyılı projesi 7 4 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Benim hiç sabıkam yok kurallara uyan suçtan uzak durmaya çalışan vergimide ödeyen ama bana hiç destek yapılmıyor nasıl olucak bu iş bunları yaptığım için mi destek alamıyorum acaba 10 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Hem suç işle sabıkanı boz üstüne yardım al bangladeşte böyle bir uygulama yok 5 2 Yanıtla
  • Alper Elma:
    millet ne kadar cahil hibe desteği vatandaşa 10 yılı aşkındır var yeterki planlı projeli iş yap.her kuruma bı şekilde devlet destek veriyor, avantadan hiçbirsey yapmadan devlet kimseye kuruş vermiyor, hibeninde kurallari var. artık şu ilkokul kafasıyla yorum yapmaktan vazgeçin 2 4 Yanıtla
  • Ersin Çerkes:
    Bizde mi girelim ceza evine bize de o zaman mı ayrıcalık yapacaksınız devletime bak suçlular daha değerli bu ülkede 3 2 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Hani para yok yu emekli lere gelince yükümlülere böyle destek verilince kendilerine cesaret gelir. Geçenki tutuk suz yargılanan gibileri 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere 103 milyon lira destek - Son Dakika
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