İŞKUR\'dan engelli ve eski hükümlülere 103 milyon lira destek

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu yılın 2'nci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik. Hibe desteklerimize son başvuru tarihi 6 Aralık" ifadelerini kullandı.