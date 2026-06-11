ENHANCER Projesi'ne 45 Milyon Avro Destek - Son Dakika
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ENHANCER Projesi'ne 45 Milyon Avro Destek

11.06.2026 13:21
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Sanayi Bakanlığı, 18 ilde girişimcilere 45 milyon avro hibe sağlayacak ENHANCER Pro Projesi'ni başlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle yürütülecek ENHANCER Pro Projesi ile 18 ildeki girişimcilere 45 milyon avro hibe destek sağlanacak.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezince yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi'nin kapanış ve ENHANCER Pro Projesi'nin açılış toplantısı Ankara'da bir otelde yapıldı.

ENHANCER Projesi kapsamında 5 binden fazla girişimciye eğitim verilerek, 1164 kişiye sürdürülebilir istihdam sağlandı.

ENHANCER Pro Projesi ise 45 milyon avroluk yeni hibe programları içeriyor.

Proje, Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da uygulanacak.

Program kapsamında bu 18 ilde Yerel Ortak Kullanım Tesisleri ve Girişimcilik Hibe programlarına yönelik teklif çağrısına çıkıldı.

"ENHANCER Pro Projesi ile geniş bir hedef kitlenin kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, burada yaptığı konuşmada, kalkınmanın, farklı toplulukların ortak hedefler etrafında buluşabilmesi olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın temel önceliklerinden biri üretimi, istihdam ve girişimciliği destekleyerek şehirlerimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını yükseltmektir. Bu doğrultuda girişimciliği yalnızca ekonomik büyümenin bir unsuru olarak değil, toplumsal büyümenin, sürdürülebilir refahın en güçlü araçlarından biri olarak görüyoruz." dedi.

ENHANCER Projesi'nin tam olarak bu anlayışla hayata geçirildiğini dile getiren Şimşek, 2020'de başlayan proje kapsamında, girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, sürdürülebilir geçim kaynağı oluşturulması ve istihdam fırsatlarının artırılması gibi hedefler belirlendiğini ifade etti.

Şimşek, proje kapsamında uygulanan 8 hibe programı aracılığıyla KOBİ'lere, kooperatiflere, girişimcilik ekosisteminde faaliyet gösteren kurumlara ve girişimcilere destek sağlandığını belirterek, "ENHANCER Projesi ile yaklaşık 17,4 milyon avro kaynak aktarılmıştır. 5 binden fazla kişi girişimcilik eğitimlerinden yararlanmış, yüzlerce girişimci mentörlük desteği almış ve finansmana erişme imkanları geliştirilmiştir." diye konuştu.

ENHANCER Pro Projesi'nin de elde edilen kazanımları daha ileriye taşımanın amaçlandığı yeni bir aşamayı temsil ettiğini söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:

"ENHANCER Pro Projesi, daha fazla istihdama, daha yüksek katma değere ve daha sürdürülebilir kalkınma sonuçlarına katkıda bulunacak. 4 yıl boyunca devam edecek bu proje, girişimlerden KOBİ'lere kooperatiflerden iş ekosistemi aktörlerine kadar geniş bir hedef kitlesinin kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda yeni girişimlerin kurulması ve büyütülmesi desteklenecek. KOBİ'lerin de rekabet gücü artırılacak. Kooperatiflerin kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek ve iş ekosisteminin gelişimine katkı sağlanacak."

AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Jean Barbe de ENHANCER Projesi ile sosyo ekonomik kapsayıcılık açısından adımlar atıldığını belirtti.

Programda, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Sedef Dearing de konuşma yaptı.

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Kaynak: AA

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