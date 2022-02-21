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Enuygun'dan erken rezervasyona ilişkin araştırma - Son Dakika

Enuygun'dan erken rezervasyona ilişkin araştırma

21.02.2022 17:30
Enuygun'dan erken rezervasyona ilişkin araştırma

Enuygun'un araştırmasına göre, erken rezervasyon yaptıranlar ağırlıkla haziran ortasından itibaren tatile çıkmayı tercih ederken, en popüler destinasyonlar Antalya, Bodrum, Fethiye ve Marmaris oldu.

Enuygun'un araştırmasına göre, erken rezervasyon yaptıranlar ağırlıkla haziran ortasından itibaren tatile çıkmayı tercih ederken, en popüler destinasyonlar Antalya, Bodrum, Fethiye ve Marmaris oldu.

Enuygun, tatilcilere daha uygun fiyatlarla tatil yapma fırsatı sunan erken rezervasyona dair verileri açıkladı.

Yükselen sezon fiyatlarından etkilenmeden, daha hesaplı fiyatlarla tatil yapmak isteyenlerin tercihi erken rezervasyon oluyor. Erken rezervasyon yaptıranlar seçtikleri bölgeye, tarihe ve tesise göre yüzde 50'ye varan indirimlerle tatilleri önceden satın alabiliyor.

Enuygun'un yaptığı araştırmaya göre, erken rezervasyonda bu yıl yoğunluk haziran ortası ile eylülün ilk haftası arasında yaşanıyor. İstanbul, 12 ay sezon sürekliliği ile her zaman tercih sebebi olurken, yaz sezonunda en popüler destinasyonlar Antalya, Bodrum, Fethiye, Marmaris bölgeleri olarak belirlendi. Geçen yılın popüler destinasyonu olan Kıbrıs'ın yanı sıra Bursa, İzmir ve Kapadokya da yükseliş gösteriyor.

"Son dakika satışlarda artış bekleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otel Servisleri Müdürü Alp Kayar, geçen yıla oranla erken rezervasyon rakamlarının yükseldiğini belirterek, "Pandemi sürecinde satın alma alışkanlıkları değişmiş durumda. Erken rezervasyon yapmak risk olarak görülüyor. Bu yönde satışlarda göremediğimiz artışı, son dakika satışlarında göreceğimizi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayar, erken rezervasyonda Türkiye'yi takip eden ülkelerde Rusya, Ukrayna ve Almanya'nın ilk üçte yer aldığını, bu yıl listeye yeni olarak İran ve Fransa'nın da eklendiğini bildirdi.

Rezervasyonlarda mağdur olunmaması için güvenilir şirketlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Kayar, şunları kaydetti:

"Tüketiciler tatil hayali kurarken mağdur olmak istemiyorlarsa tıpkı tüm rezervasyon işlemlerinde olduğu gibi erken rezervasyonda da bilinen ve güvenilir şirketler üzerinden işlem yapmalı. Dijital ortamda sunulan düşük fiyatlara kanmadan, iyice araştırıp öyle erken rezervasyon yaptırmalı. Ayrıca, sözleşmedeki iptal şartları da mutlaka okunmalı. En uygun fiyat için ise yüksek sezon olarak kabul ettiğimiz haziran, temmuz ve ağustos ayları dışında seyahat edilmeli."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enuygun'dan erken rezervasyona ilişkin araştırma - Son Dakika Ekonomi


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