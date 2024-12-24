EPDK, 2025 Enerji Piyasası Ücretlerini Belirledi - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK, 2025 Enerji Piyasası Ücretlerini Belirledi

EPDK, 2025 yılı Vadeli Doğal Gaz ve Elektrik Piyasası ücretlerini Resmi Gazete'de yayınladı.

24.12.2024 10:50
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gelecek yıl itibarıyla geçerli olacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası ve Vadeli Elektrik Piyasası birim ücretlerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Vadeli Elektrik Piyasası'nda birim işlem ücreti megavatsaat başına 3 lira, yıllık katılım ücreti 12 bin 500 lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 1000 lira olarak belirlendi.

Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nda ise birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,0009 lira, yıllık katılım ücreti 2 bin 500 lira olurken, kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 500 lira olarak tespit edildi.

Kurul, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasası'nda gelecek yıl birim ücretinin megavatsaat başına 0,50 lira, yıllık katılım ücretinin 2000 lira olarak uygulanmasını kararlaştırdı.

Spot Doğal Gaz Piyasası'nda birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,011250 lira, birim dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti 0,011250 lira, yıllık katılım ücreti 150 bin lira, kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 1000 lira olarak kaydedildi.

Öte yandan, Kurul kararıyla Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin 2025 yılı piyasa işletim gelir tavanı elektrik piyasası için 1 milyar 812 milyon 590 bin 378 lira, doğal gaz piyasası için 75 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK, 2025 Enerji Piyasası Ücretlerini Belirledi - Son Dakika

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