EPDK: 40 şirket, tüketiciye 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacak - Son Dakika
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EPDK: 40 şirket, tüketiciye 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacak

15.01.2023 10:19
EPDK: 40 şirket, tüketiciye 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) kapsamında gerçek dışı bildirimleri tespit edilen 40 şirket hakkında idari soruşturma açılacağını ve şirketlerin tüketicilere 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacağını bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) kapsamında gerçek dışı bildirimleri tespit edilen 40 şirket hakkında idari soruşturma açılacağını ve şirketlerin tüketicilere 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacağını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, son aylarda uluslararası piyasalardaki olağanüstü maliyet artışlarının arz güvenliğini sekteye uğratmaması ve tüketicilerin bu maliyet artışlarından korunması için 1 Nisan 2022'de AUF'un geçici bir süre için uygulamaya alındığı anımsatıldı.

Ekim 2022'de 6 ay uzatılan mekanizmanın katkısıyla Türkiye'de hiçbir santralin kapatılmadığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz bu süreçte fiyat hareketlerini titizlikle takip etmekte, AUF kapsamında gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır. Sabit fiyatlı olan ve tüketicileri koruduğu için AUF kapsamına alınmayan ikili anlaşmalar da EPİAŞ'a sunularak güvence altına alınmıştır.

Perşembe günü yapılan toplantıda kurulumuz bu anlaşmalar kapsamında sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ'a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebi ile 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 liranın geri ödenmesine karar vermiştir. Faiziyle birlikte 11 milyar lirayı aşan bu meblağ AUF mekanizmasının doğası gereği maliyet düşüşü olarak doğrudan tüketicilerimizin faturasına yansıtılacaktır."

Kaynak: AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK: 40 şirket, tüketiciye 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: EPDK: 40 şirket, tüketiciye 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacak - Son Dakika
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