EPDK: Doğal gaz ve elektrikte para cezalarına yüzde 122 zam yapıldı - Son Dakika
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EPDK: Doğal gaz ve elektrikte para cezalarına yüzde 122 zam yapıldı

28.12.2022 14:01

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunları uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranında artırdı.

EPDK tarafından uygulanan cezalara yönelik fiyat değişimine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, EPDK, doğal gaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranında artırdı.

BAZI CEZALAR 1009 LİRA İLE 40 MİLYON ARASINDA UYGULANACAK

4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları elektrik piyasasında 2 bin 864 lira ile 7 milyon 215 bin 524 lira, doğal gaz piyasasında 3 milyon 171 bin 801 lira ile 6 milyon 343 bin 647 lira arasında olacak.

Petrol Piyasası Kanunu uyarınca ulusal marker ekleme işlemlerinde nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin de aralarında bulunduğu mevzuat ihlallerinde ilgililere 1009 lira ile 40 milyon 609 bin 697 lira arasında ceza uygulanacak. LPG piyasasında ise 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları 1009 lira ile 40 milyon 609 bin 697 lira arasında değişecek.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Ekonomi EPDK: Doğal gaz ve elektrikte para cezalarına yüzde 122 zam yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EPDK: Doğal gaz ve elektrikte para cezalarına yüzde 122 zam yapıldı - Son Dakika
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