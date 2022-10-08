Epdk, Elektrik Piyasasında 5 Şirkete Üretim, 9 Şirkete Tedarik Lisansı Verdi - Son Dakika
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Epdk, Elektrik Piyasasında 5 Şirkete Üretim, 9 Şirkete Tedarik Lisansı Verdi

08.10.2022 11:32
Epdk, Elektrik Piyasasında 5 Şirkete Üretim, 9 Şirkete Tedarik Lisansı Verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) elektrik piyasasında 5 şirkete üretim, 9 şirkete tedarik lisansı verilirken; 6 şirketin de üretim lisansı sona erdirildi. Öte yandan, diğer bir EPDK kararıyla da petrol piyasasında dağıtıcı ve bayi marjı paylaşımında değişiklik yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) elektrik piyasasında 5 şirkete üretim, 9 şirkete tedarik lisansı verilirken; 6 şirketin de üretim lisansı sona erdirildi. Öte yandan, diğer bir EPDK kararıyla da petrol piyasasında dağıtıcı ve bayi marjı paylaşımında değişiklik yapıldı.

EPDK'nin üretim, tedarik için verdiği lisanslar ile üretimin iptaline dair verdiği kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; elektrik piyasasında 5 şirkete üretim lisansı, 9 şirkete tedarik lisansı verilirken, 6 şirketin de üretim lisansı sona erdirildi.

Öte yandan, Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 11 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye (akaryakıt) teslimi lisansı, 1 şirkete de işleme lisansı verildi. Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 3 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

PETROL PİYASASINDA DAĞITICI VE BAYİ MARJI PAYLAŞIMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Öte yandan, bir diğer EPDK kararıyla da petrol piyasasında dağıtıcı ve bayi marjı paylaşımında değişiklik yapıldı. Buna göre, dağıtıcı tarafından her ne ad veya yöntem (sadakat kart, indirim kart, çeşitli mobil uygulamalar ve benzeri) ile yapılırsa yapılsın, indirimli satışlarda yapılan indirimler dağıtıcı marjından karşılanacak. Daha önce bu indirimler bayi marjından karşılanıyordu.

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Kaynak: ANKA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Epdk, Elektrik Piyasasında 5 Şirkete Üretim, 9 Şirkete Tedarik Lisansı Verdi - Son Dakika

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