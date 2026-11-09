EPDK elektrikte 36 üretim lisansı verdi, 2 şirketin lisans süresi uzatıldı

EPDK elektrikte 36 üretim lisansı verdi, 2 şirketin lisans süresi uzatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre EPDK, elektrik, petrol ve LPG piyasalarında 46 lisans verdi ve 2 şirketin lisans süresini uzattı. Elektrikte 36 üretim, 1 tedarik, 1 toplayıcı ve 1 dağıtım lisansı onaylanırken petrol ve LPG'de depolama ile madeni yağ lisansları verildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında 46 lisans verirken 2 şirketin lisans süresini uzattı.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 36 üretim, 1 tedarik, 1 toplayıcı ve 1 dağıtım lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 madeni yağ ve 1 ihrakiye teslimi lisansı, LPG piyasasında ise 3 depolama lisansı verilmesi uygun bulundu.
Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Elektrik piyasasında bazı üretim lisansları ile 2 şarj ağı işletmeci lisansı, LPG piyasasında ise 3 depolama lisansı sona erdirildi. Elektrik piyasasında 1 üretim lisansı da iptal edildi.
Petrol piyasasında ise 2 şirketin lisans süresi uzatıldı.
Kaynak: AA
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