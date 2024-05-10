EPDK, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldı - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldı

EPDK, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi\'ni aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı. Belge, kurum ve kuruluşların enerji politikalarını belirlemesini, enerji tüketimini yönetmesini ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasını amaçlamaktadır. EPDK'nin aldığı bu belge, enerji verimliliği ve sürdürülebilir çevre anlayışı için büyük önem taşımaktadır.

10.05.2024 10:51
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu belge, kurum ve kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanması esasına dayanıyor.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi, enerji verimliliği ve sürdürülebilir çevre anlayışı için büyük önem taşıyor.

Yaptığı uygulamalar neticesinde TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ne değer görülen EPDK'nin, enerji tüketiminin azaltılmasını, enerjiden kaynaklanan masrafların kontrol altında tutularak azaltılmasını, verimliliğin artırılmasını ve israftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisinin azaltılmasını sağladığı tescillenmiş oldu.

Kaynak: AA

Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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